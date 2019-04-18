Все результаты 1/4 финала Лиги чемпионов: известны все полуфиналисты

16 и 17 апреля состоялись ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны четыре команды, которые продолжают борьбу за трофей.

Туринский "Ювентус" сенсационно уступил на своем поле "Аяксу" и после выездной ничьей 1:1 покинул турнир.

"Барселона" и во второй раз обыграла "Манчестер Юнайтед". Игра, проходившая в Испании, завершилась победой каталонцев со счетом 3:0.

"Ливерпуль" уничтожил "Порту" на выезде со счетом 4:1 и второй год кряду вышел в полуфинал турнира.

"Тоттенхэм" после домашней победы 1:0 уступил на выезде "Манчестер Сити" со счетом 3:4, но вышел в полуфинал по правилам выездного гола.

Полуфинальные пары Лиги чемпионов:

"Барселона" - "Ливерпуль"

"Тоттенхэм" - "Аякс"

Игры пройдут 30 апреля и 7 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что озвучены шокирующие премиальные футболистов "Барселоны" за выход в полуфинал Лиги чемпионов.