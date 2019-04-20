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Во Франции задержали банду наркодилеров, которая прикрывалась именем судьи и футбольной звезды

суббота, 20 апреля 2019, 17:57
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Французская полиция задержала крупную банду наркодилеров, которая использовала для прикрытия имя известного футбольного судьи - Клемана Тюрпена.

Об этом сообщает ’Équipe.

По информации издания, группировка занималась распространением наркотических веществ на территории Бельгии и Франции. Товар переправлялся с помощью автомобилей, один из которых и был зарегистрирован на имя судьи, который обслуживал на этой неделе ответный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Аяксом". После задержания полиции удалось установить, что футбольный арбитр к торговле запрещённых веществ никакого отношения не имеет, а его имя было использовано наркодилерами для прикрытия.

Вместе с тем, в деле оказалось замешано имя форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Его фамилией наркодельцы называли запасы своей конопли.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский топ-клуб устроил крутой челлендж слишком разговорчивому фанату.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: футбол, Мбаппе

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