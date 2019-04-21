Беринчик уверенно защитил чемпионский титул

Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) одержал победу в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО) и защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе. Поединок состоялся в Киеве во "Дворце спорта".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Беринчик - Аракава.

Бой продлился все 12 раундов, но завершился в пользу украинца единогласным решением судей. Итоговый счет на судейских записках составил: 120:107, 120:107, 118:109.

После окончания боя Беринчик заявил, что он надеется провести бой с соотечественником Василием Ломаченко, который является чемпионом мира по версиям WBA и WBO.

30-летний Беринчик в первый раз защитил титул WBO International, который он завоевал в декабре 2017 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер вернется в ринг спустя полтора года.