Два украинских чемпиона поразили кадрами из совместной тренировки: опубликовано видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Александр Усик и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий провели совместную тренировку.

Видео с занятия двух выдающихся спортсменов было опубликовано в Instagram фанклуба братьев Кличко.

Усик и Торохтий обменялись опытом и секретами своих видов спорта.

Напомним, в прошлом году Усик первым из украинцев стал абсолютным чемпионом мира по боксу. В объединительном бою за все престижные пояса в тяжелом весе он деклассировал россиянина Мурата Гассиева. Следующий бой украинский чемпион проведет в новом для себя весе - супертяжелом. Его соперником будет камерунец Карлос Такам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион снова удивил эффектным выходом в ринг.