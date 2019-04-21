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Два украинских чемпиона поразили кадрами из совместной тренировки: опубликовано видео

воскресенье, 21 апреля 2019, 11:50
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Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Александр Усик и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий провели совместную тренировку.

Видео с занятия двух выдающихся спортсменов было опубликовано в Instagram фанклуба братьев Кличко.

Усик и Торохтий обменялись опытом и секретами своих видов спорта.

Напомним, в прошлом году Усик первым из украинцев стал абсолютным чемпионом мира по боксу. В объединительном бою за все престижные пояса в тяжелом весе он деклассировал россиянина Мурата Гассиева. Следующий бой украинский чемпион проведет в новом для себя весе - супертяжелом. Его соперником будет камерунец Карлос Такам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион снова удивил эффектным выходом в ринг.

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