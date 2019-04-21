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Легенда "Динамо" удивил заявлением о конфликте Украины с Россией

воскресенье, 21 апреля 2019, 15:41
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Легендарный футболист киевского "Динамо", а ныне тренер вратарей сборной Украины Александр Шовковский приятно удивил соотечественников своим заявлением по поводу действующего конфликта между Украиной и Россией.

Слова Шовковского приводит ua.tribuna.com.

"Пойду ли на войну, если будет нужно? А у меня выбор есть? Надо понимать обстоятельства. Возможно, сейчас я могу принести больше пользы здесь. Но если будут другие обстоятельства, по-другому будем и смотреть на них. Если, не дай Бог, российские войска зайдут-таки в Украину, буду защищать с автоматом Украину. А почему нет?", - сказал легенда украинского футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ведущий футболист сборной Украины получил новую травму.

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