Ведущий футболист сборной Украины получил новую травму: опубликовано фото

Полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка получил травму на тренировке своего клуба - гельзенкирхенского "Шальке".

Об этом в Twitter сообщил журналист немецкого издания Bild Марк Сикманн.

Во время занятия команды 29-летний украинец травмировал бедро. Тренировку он покинул досрочно. Насколько серьезным оказалось повреждение, станет известно позже.

Напомним, в "Шальке" футболист перешел в 2016 году из "Севильи". Его первым клубом был "Днепр". В нынешнем сезоне украинец не имеет стабильной игровой практики в клубе. В частности, он не попадал в заявку на последние три игры "Шальке".

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