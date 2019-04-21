RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

21 апреля

15:31
На Закарпатье ромы устроили массовую драку: несколько десятков уже в больнице
15:05
На шахте под Львовом произошло смертельное ЧП: подробности
14:58
Ведущий футболист сборной Украины получил новую травму: опубликовано фото
14:56
Порт наш: Россия провернула в переговорах с Асадом "крымский" сценарий
14:53
Теракты с сотнями жертв на Шри-Ланке: украинский МИД сделал важное заявление
14:40
Как развлекаются в штабе Зеленского в день выборов: эксклюзивные фото
14:24
Столы "ломятся" от еды: эксклюзивные фото из штаба Порошенко
14:10
Активистка Femen обнажилась перед избирателями в Киеве: опубликованы фото и видео
13:57
Как украинцы голосуют за президента: онлайн видеомарафон второго тура
13:55
Экс-чемпион мира по боксу впервые встал с инвалидной коляски после боя с украинцем: опубликовано фото
13:45
Вербное воскресенье 2019: фото и рецепты лучших праздничных блюд
13:33
Северный мост атаковала "обезьяна": в сети показали видео с подростком-экстремалом в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ведущий футболист сборной Украины получил новую травму: опубликовано фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 14:58
переглянути новину українською

Полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка получил травму на тренировке своего клуба - гельзенкирхенского "Шальке".

Об этом в Twitter сообщил журналист немецкого издания Bild Марк Сикманн.

Во время занятия команды 29-летний украинец травмировал бедро. Тренировку он покинул досрочно. Насколько серьезным оказалось повреждение, станет известно позже.

Напомним, в "Шальке" футболист перешел в 2016 году из "Севильи". Его первым клубом был "Днепр". В нынешнем сезоне украинец не имеет стабильной игровой практики в клубе. В частности, он не попадал в заявку на последние три игры "Шальке".

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч международного турнира с участием киевского "Динамо" закончился массовой дракой.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: