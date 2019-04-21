RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 апреля

13:57
Как украинцы голосуют за президента: онлайн видеомарафон второго тура
13:55
Экс-чемпион мира по боксу впервые встал с инвалидной коляски после боя с украинцем: опубликовано фото
13:45
Вербное воскресенье 2019: фото и рецепты лучших праздничных блюд
13:33
Северный мост атаковала "обезьяна": в сети показали видео с подростком-экстремалом в Киеве
13:15
Соцсети взорвал случай с "голодной" избирательницей в Кривом Роге: фото
13:01
Появились фото и фамилии парней, погибших в жутком ДТП под Червоноградом
12:54
На Шри-Ланке произошли очередные теракты: новые фото, видео и детали трагедии с сотнями жертв
12:52
Матч с участием киевского "Динамо" закончился массовой дракой: опубликовано видео
12:45
Порошенко пришел голосовать с женой и детьми: эксклюзивные фото
12:15
Постоянно наготове: опубликовано мощное видео с бойцами ВСУ в Азовском море
12:13
Стало известно о смертельном случае на выборах президента
12:06
Под Червоноградом произошло ДТП, много погибших: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Матч с участием киевского "Динамо" закончился массовой дракой: опубликовано видео

воскресенье, 21 апреля 2019, 12:52
переглянути новину українською

Оглушительным скандалом закончился матч с участием юношеской команды киевского "Динамо" возрастом до 17 лет на международном турнире в Италии.

Об этом сообщает sport.ua.

Во втором туре международного турнира Маджони-Ригги в пригороде Турина Боргано-Торинезе киевляне встречались с местным "Торино". Под занавес матча украинской команде удалось сравнять счет - 1:1. Пропущенный гол разозлил итальянцев настолько, что они затеяли массовую потасовку с участием игроков "Динамо". После матча главный тренер киевлян Сергей Беженар подтвердил, что драка была спровоцирована футболистами "Торино".

Ранее "Апостроф" сообщал, что вратарь "Барселоны" смог перехватить записку главного тренера "Манчестер Юнайтед" во время матча Лиги чемпионов.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: