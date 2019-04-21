Матч с участием киевского "Динамо" закончился массовой дракой: опубликовано видео

Оглушительным скандалом закончился матч с участием юношеской команды киевского "Динамо" возрастом до 17 лет на международном турнире в Италии.

Об этом сообщает sport.ua.

Во втором туре международного турнира Маджони-Ригги в пригороде Турина Боргано-Торинезе киевляне встречались с местным "Торино". Под занавес матча украинской команде удалось сравнять счет - 1:1. Пропущенный гол разозлил итальянцев настолько, что они затеяли массовую потасовку с участием игроков "Динамо". После матча главный тренер киевлян Сергей Беженар подтвердил, что драка была спровоцирована футболистами "Торино".

Ранее "Апостроф" сообщал, что вратарь "Барселоны" смог перехватить записку главного тренера "Манчестер Юнайтед" во время матча Лиги чемпионов.