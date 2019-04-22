Легендарный футболист поразил сеть празднованием победы в чемпионате: опубликовано видео

В воскресенье, 21 апреля, "ПСЖ" досрочно выиграл чемпионат Франции по футболу. По окончанию матча с "Монако", в котором парижский клуб одержал победу со счетом 3:1, его игроки устроили празднования по случаю своей победы.

Наибольший резонанс в сети вызвал поступок бразильского защитника Дани Алвеса, который устроил импровизированный заплыв прямо в раздевалке команды. Подыграли футболисту в этом и его партнеры, которые поливали его водой.

Соответствующим видео поделился сам Алвес в Instagram.

Отметим, что Алвес является самым титулованным футболистом планеты. На его счету - 39 выигранных трофеев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в клубе из поселка пообещали огромные премии за победу над "Шахтером" в финале Кубка Украины.