В клубе из поселка пообещали огромные премии за победу над "Шахтером"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что он выплатит своей команде премиальные в размере 10 миллионов гривен в случае победы над "Шахтером" в финале Кубка Украины.
Об этом Поворознюк сообщил в программе "Профутбол".
"Победой в полуфинале мы вписали свои имена в историю "Ингульца". За победу дал миллион гривен премиальных. Если луснем "Шахтер", то дам и десять", – сказал Поворознюк.
Финальный матч Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье.
Напомним, что "Шахтер" 12 раз становился обладателем Кубка Украины и это является рекордом страны. "Ингулец" впервые в своей истории дошел до финала.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале "Ингулец" победил "Зарю", а "Шахтер" выиграл у "Днепра-1".