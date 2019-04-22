В клубе из поселка пообещали огромные премии за победу над "Шахтером"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что он выплатит своей команде премиальные в размере 10 миллионов гривен в случае победы над "Шахтером" в финале Кубка Украины.

Об этом Поворознюк сообщил в программе "Профутбол".

"Победой в полуфинале мы вписали свои имена в историю "Ингульца". За победу дал миллион гривен премиальных. Если луснем "Шахтер", то дам и десять", – сказал Поворознюк.

Финальный матч Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье.

Напомним, что "Шахтер" 12 раз становился обладателем Кубка Украины и это является рекордом страны. "Ингулец" впервые в своей истории дошел до финала.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале "Ингулец" победил "Зарю", а "Шахтер" выиграл у "Днепра-1".