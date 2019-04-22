Расстояние не помеха: футболист-патриот выполнил гражданский долг из-за границы

Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля сообщил, что он приехал в другой город, чтобы поучаствовать в выборах президента Украины.

Об этом Зозуля рассказал на своей странице в Facebook.

"Живу в Альбасете и преодолел 250 километров, чтобы попасть на избирательный участок. Почему посчитал важным проголосовать? На самом деле я считаю, что проголосовать - это обязанность каждого гражданина Украины. Это как позыв сердца. Я могу признаться, что ранее никогда не голосовал. Сейчас это мой первый раз. С этого раза я буду каждые пять лет ездить и голосовать. Мы сами выбираем будущее своих детей, своей страны. Я слежу за политической жизнью Украины, мне это интересно", - сказал футболист.

Также форвард прокомментировал обвинения в расизме и нацизме со стороны испанских фанатов.

"Обвинения в националистических взглядах? Это не медиа, а отдельные личности, ультрас "Райо Вальекано". У них такая позиция, что я фашист и нацист. Недавно какой-то политик испанский заявил, что я еще и расист. В принципе все было тихо, но вот неделю назад опять что-то началось. Я уже не обращаю внимание. Все знают, что это неправда. Скорее всего, буду нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться. Это все ложь", - добавил украинец.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах.