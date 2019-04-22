Российский футбольный клуб сыграл в футболках с персонажем из мавзолея: опубликовано фото

На сегодняшний матч 20-го тура первенства ПФЛ чемпионата России по футболу с "Челябинском" игроки "Волги" из Ульяновска вышли в особенной форме.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Все дело в том, что на футболках игроков "Волги" поместили фото известного революционера и основателя диктаторского режима в Советской России Владимира Ленина. Акция была проведена клубом в честь 149-летия со дня рождения их земляка. После игры эксклюзивные футболки будут проданы на аукционе. Сам матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Волги".

Напомним, Ленин был одним из инициаторов так называемого красного террора и введения продразверстки, которая привела к голодомору в Украине в 1921-1923 годах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист поразил сеть празднованием победы в чемпионате.