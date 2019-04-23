Молодежь "Динамо" и "Шахтера" в эпичной битве определила будущего чемпиона: видеообзор матча

Завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между молодежными командами "Динамо" и "Шахтера". Встреча проходила в Киеве. Волевую победу в игре со счетом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч в матче был забит на 48-й минуте. Результативным ударом отметился полузащитник гостей Дмитрий Топалов. Но уже через три минуты киевляне счет сравняли. Помог им это сделать защитник "горняков" Валерий Бондарь, срезавший мяч в собственные ворота. А на 72-й минуте победу киевлянам принес точный удар хавбека Владислава Супряги.

В турнирной таблице молодежного первенства "Динамо" набрало 65 очков. Столичная команда уверенно лидирует, опережая "Александрию", которая идет второй, на 7 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный украинский футболист дал прогноз на матч Динамо - Шахтер.