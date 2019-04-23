RU   UA   EN  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 апреля

18:07
Эксперт из команды Зеленского сделал заявление о назначении его на должность министра
17:59
Появилось яркое видео уничтожения бойцами ВСУ вражеских позиций на Донбассе
17:50
Зеленский - президент: ЦИК завершил подсчет голосов
17:46
Молодежь "Динамо" и "Шахтера" в эпичной битве определила будущего чемпиона: видеообзор матча
17:45
Официальные результаты выборов - обработано 100%
17:32
Отказали тормоза: появилось видео тройного ДТП с пострадавшими в Киеве
17:28
Куда движется гривна: фото обменника в Киеве
17:16
Советник Зеленского предложил отложить выполнение важного обязательства перед ЕС
17:02
​ВМС Украины получили уникальный разведкорабль: фото и видео
17:00
Гороскоп на завтра: Тельцы будут вспыльчивы, а Ракам стоит себя побаловать
16:57
В России пригрозили Украине вечной войной
16:31
​Под Днепром маршрутка без тормозов чудом не убила много людей: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Молодежь "Динамо" и "Шахтера" в эпичной битве определила будущего чемпиона: видеообзор матча

вторник, 23 апреля 2019, 17:46
переглянути новину українською

Завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между молодежными командами "Динамо" и "Шахтера". Встреча проходила в Киеве. Волевую победу в игре со счетом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч в матче был забит на 48-й минуте. Результативным ударом отметился полузащитник гостей Дмитрий Топалов. Но уже через три минуты киевляне счет сравняли. Помог им это сделать защитник "горняков" Валерий Бондарь, срезавший мяч в собственные ворота. А на 72-й минуте победу киевлянам принес точный удар хавбека Владислава Супряги.

В турнирной таблице молодежного первенства "Динамо" набрало 65 очков. Столичная команда уверенно лидирует, опережая "Александрию", которая идет второй, на 7 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный украинский футболист дал прогноз на матч Динамо - Шахтер.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: