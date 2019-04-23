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Легендарный украинский футболист дал прогноз на матч Динамо - Шахтер

вторник, 23 апреля 2019, 10:14
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Легенда украинского футбола Олег Блохин высказался о предстоящем матче 5-го тура Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

"Не могу предсказать, кто выиграет Шахтер или Динамо, потому что я не предсказатель. Думаю, что команды будут бороться до конца. А получится так, как получится. Это жизнь: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

Я думаю, что на первый план выйдет психология. Кто лучше подготовится психологически, тот и победит", - сказал известный футболист и наставник.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что матч пройдет в среду, 24 апреля, на столичном НСК "Олимпийский". Начало встречи в 18:30.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер вратарей сборной Украины Александр Шовковский приятно удивил соотечественников своим заявлением по поводу действующего конфликта между Украиной и Россией.

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