Прощай, интрига: "Динамо" не смогло обыграть "Шахтер" в важнейшем матче

В матче 25-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Матч прошел в упорной борьбе без большого количества опасных моментов. На 95-й минуте "Шахтер" имел самый реальный шанс одержать победу, но Мораес не забил пенальти, не сумев переиграть Бойко.

Таким образом, отрыв "Шахтера" от "Динамо" сохранился прежним - семь очков за семь туров до окончания чемпионата.

В 26-м туре "Шахтер" на выезде сыграет с "Мариуполем". "Динамо" предстоит выездная игра против "Львова". Оба матча состоятся 28 апреля.

"Динамо" – "Шахтер" - 0:0

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, де Пена, Шепелев, Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 54), Буяльский, Вербич (Русин, 73).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Алан Патрик, Болбат (Бутко, 68), Тайсон, Степаненко (Дентиньо, 76), Веллингтон Нем (Коваленко, 72), Мораес, Соломон.

Предупреждения: Буяльский (31), Бурда (58), Мораес (58), Миколенко (59), де Пена (62), Болбат (63), Тайсон (78), Цитаишвили (79), Дентиньо (87).