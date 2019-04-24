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В Хмельницком скоропостижно скончалась известная украинская спортсменка

среда, 24 апреля 2019, 14:40
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В Хмельницком ушла из жизни известная украинская боксерша Юлия Лясота.

Об этом сообщила руководитель команды "Украинские львицы" (U.Lions) Мирослава Пеганова на своей странице в Facebook.

"R.I.P. Еще буквально неделю назад мы были в Германии, тренировались, гуляли и разговаривали о будущих планах, а сегодня ее уже нет. Покойся с миром", – написала Пеганова.

Лясоте стало плохо во время международных соревнований в Польше. После возвращения в Украину она была госпитализирована с диагнозом "тромбоз сосудов печени". Ей была сделана операция, но несмотря на все усилия врачей, спортсменка ушла из жизни.

28-летняя Лясота неоднократно становилась призером украинских и международных соревнований. У нее остался 11-летний сын.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России неожиданно умер известный спортсмен.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: бокс

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