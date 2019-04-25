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Команда украинца уверенно расправилась с "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ: видеообзор

четверг, 25 апреля 2019, 10:04
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В перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Манчестер Сити".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию встречи.

Игра прошла при игровом и территориальном преимуществе гостей, за которых весь матч отыграл украинец Александр Зинченко. Воплотить своё превосходство в забитые мячи "горожане" смогли дважды во втором тайме. Сначала результативным ударом отметился Бернарду Силва, а затем в воротах хозяев "расписался" Лерой Сане.

Победа позволила "Манчестер Сити" вернуться на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Манчестер Юнайтед" остался на 6-м месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли в нулевую ничью.

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