Команда украинца уверенно расправилась с "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ: видеообзор

В перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Манчестер Сити".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию встречи.

Игра прошла при игровом и территориальном преимуществе гостей, за которых весь матч отыграл украинец Александр Зинченко. Воплотить своё превосходство в забитые мячи "горожане" смогли дважды во втором тайме. Сначала результативным ударом отметился Бернарду Силва, а затем в воротах хозяев "расписался" Лерой Сане.

Победа позволила "Манчестер Сити" вернуться на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Манчестер Юнайтед" остался на 6-м месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли в нулевую ничью.