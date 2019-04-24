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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн-трансляция

24 апреля в Манчестере состоится перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии

среда, 24 апреля 2019, 10:11
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24 апреля в Манчестере состоится перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии Фото: Uefa.com

24 апреля состоится перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии. В нем сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Гранды английского футбола сыграют на стадионе "Олд Траффорд" - домашней арене "красных дьяволов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити".

Начало встречи в 22:00.

"Манчестер Сити" в данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая лидирующему "Ливерпулю" два очка, но имея при этом игру в запасе. "Манчестер Юнайтед" расположился на пятой строчке таблицы и ведет активную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

Прошлая встреча команд на "Олд Траффорд" проходила в декабре 2017 года и завершилась победой "горожан" со счетом 2:1. В первом круге текущего чемпионата "Манчестер Сити" на своем поле не испытал проблем в игре с "красными дьяволами", обыграв соперника со счетом 3:1.

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