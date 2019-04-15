Названо имя лучшего игрока 24-го тура чемпионата Украины

Лучшим игроком 24-го тура чемпионата Украины признан полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Цыганков занял первое место по результатам опроса среди членов экспертного совета, в который вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко.

В 24-м туре Цыганков стал автором единственного гола в матче с "Мариуполем" (1:0). Хавбек "Динамо" стал лучшим игроком тура в третий раз подряд.

В нынешнем сезоне 21-летний Цыганков провел за "Динамо" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" неожиданно подписало очередного легионера.