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"Динамо" наказали за поведение фанатов на матче с "Челси"

суббота, 27 апреля 2019, 11:58
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Европейский футбольный Союз (УЕФА) вынес вердикт по делу фанатов киевского "Динамо", которые нарушили правила организации во время матча 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси" (0:5).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, столичный клуб оштрафован на 60 тысяч евро (1,77 миллиона гривен).

Решение было принято комитетом организации по контролю, этике и дисциплине.

В организации уточнили, что штраф "Динамо" должно оплатить за использование болельщиками пиротехники, выбегание фанатов на поле, использование лазерных указок, бросание посторонних предметов на поле, нарушение правил экипировки игроков и блокирование проходов стадиона.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, какие команды сыграют в четвертьфинале Лиги Европы.

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