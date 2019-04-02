​Названа причина катастрофы самолета с одной из самых богатых женщин России

Причиной авиакатастрофы самолета Epic LT в Германии, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, скорее всего, стала ошибка пилота.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По мнению экспертов, во время посадки пилот по какой-то причине снизил скорость самолета до критической величины, после чего машина свалилась в плоский штопор. Критическая ситуация произошла настолько быстро, что пилот даже не успел попытаться ее исправить или сообщить о ней диспетчеру, пишет газета.

Самолет Наталии Филевой разбился в немецком аэропорту Эгельсбах 31 марта. На борту вместе с ней находился ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все трое погибли. По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля в Германии опубликовали видео с места крушения самолета, в котором погибла одна из самых богатых женщин России Наталья Филева.