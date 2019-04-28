"Динамо" одержало тяжелейшую победу над "Львовом": видеообзор

В матче 26-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Львов" со счетом 1:0. Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Динамо".

Киевляне могли открыть счет на 18-й минуте, но Цыганков со штрафного с 18 метров попал в стенку. Через минуту Педро убежал один на один и Бурда вынужден был совершить фол последней надежды. Арбитр предъявил игроку "Динамо" заслуженную красную карточку. Несмотря на удаление динамовцы вскоре открыли счет. Шепелев вывел один на один Буяльского, который технично перебросил мяч через Сарнавского. Вскоре "Львову" удалось забить гол, но он был отменен, так как Липе оказался в офсайде.

Во 2-м тайме "Динамо" осталось вдевятером. Кендзера сбил Педро, а затем поругавшись с соперником, ударил его головой в лицо и получил красную карточку. "Львову" удалось создать остроту у ворот "Динамо" в самой концовке, но гостей дважды спас Бущан.

"Динамо", набрав 60 очков, продолжает занимать второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Львов" остался на шестой позиции.

В 27-м туре "Динамо" дома сыграет с "Александрией", а "Львов" отправится в гости к "Шахтеру". Оба матча состоятся 4 мая.

"Львов" – "Динамо" - 0:1 (0:1)

Гол: Буяльский, 24

"Львов": Сарнавский, Воронин, Адамюк, Борзенко, Висенте (Пернамбуко, 77), Мартан (Мурило Винисиус, 46), Рафаэл Сабино, Липе, Педро Витор, Бруно Дуарте, Алваро (Рожерио Шина, 69).

"Динамо": Бущан, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Цыганков, Шепелев, Андриевский, де Пена, Буяльский, Русин (Шабанов, 46).

Предупреждения: Русин (7), Мартан (26), Рафаэл Сабино (48), Шабанов (51), Шепелев (60), Педро Витор (70), Цыганков (73), Андриевский (86).

Удаления: Бурда (19), Кендзера (75).

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