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Кто погиб в страшной аварии с футбольной командой в Турции: фото и видео

понедельник, 29 апреля 2019, 12:15
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Чешский полузащитник турецкого "Аланьяспора" Йосеф Шурал погиб в результате аварии клубного автобуса.

Об этом сообщает Sabah.

Авария произошла, когда автобус с футболистами возвращался из Кайсери, находясь в пяти километрах от центра Аланьи. Оба водителя уснули, в результате чего автобус слетел с дороги. Шурал был оперативно госпитализирован, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

28-летний Шурал перешел в "Аланьяспор" в январе 2019 года из пражской "Спарты". За турецкий клуб он успел сыграть всего 11 матчей, в которых забил 1 гол. Ранее играл за "Брно" и либерецкий "Слован". За сборную Чехии сыграл 20 матчей и забил 1 гол. Свой последний матч за чешскую национальную команду Шурал провел в октябре 2018 года против Украины (0:1) в рамках Лиги Наций УЕФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва.

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