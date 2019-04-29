В России фанаты устроили кровавую бойню: опубликовано фото

В воскресенье, 28 апреля, болельщики российского футбольного клуба "Урал" подверглись нападению организованной группы лиц.

Об этом сообщает E1.ru.

Футбольные болельщики возвращались в Екатеринбург из Уфы, где их команда проводила матч чемпионата России против местной одноименной команды. Едва выехав из столицы Башкортостана, автобус с фанатами подвергся нападению группы лиц, которые заблокировали ему путь с помощью нескольких автомобилей. Нападавшие начали громить автобус, после чего завязалась кровавая драка. В результате столкновений серьезные травмы получили два человека - одному пробили голову, а второму сломали ключицу.

На место происшествия выехала полиция, однако задержать хотя бы одного участника конфликта правоохранителям не удалось. В настоящее время устанавливаются подробности инцидента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Европе произошла страшная трагедия с футболистами.