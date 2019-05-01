Болельщики "Ливерпуля" устроили дебош в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов: видео

Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и английским "Ливерпулем" болельщики англичан показали пример не лучшего поведения в Испании.

БАРСЕЛОНА - ЛИВЕРПУЛЬ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



"Некоторый фанаты Ливерпуля толкали местных жителей Каталонии в фонтан, умудряясь снимать свои действия на камеру. Шесть болельщиков "красных" были арестованы полицией за нападение на сотрудников отеля.

Так же, фанаты бросали в полицию неизвестные предметы. У тех же людей было конфисковано около 3000 банок пива для продажи на оживленной площади", - говорится в материале Daily Mail.

Игра между "Барселоной" и "Ливерпулем" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Аякс" сотворил очередную громкую сенсацию.