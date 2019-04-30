RU   UA   EN  

среда, 1 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Выборы президента 2019
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

1 мая

00:27
В России назвали грозное имя идеального куратора для боевиков на Донбассе
00:23
Комнату пожирает рак: сети впечатлили страшные фото больницы в России

30 апреля

23:58
ЧП на Ровенской АЭС: появились данные об угрозе для людей, видео
23:55
Тоттенхэм Хотспур - Аякс: видео гола
23:51
В Киеве вооруженный "герой парковки" угрожал прохожим: фото
23:50
Лига чемпионов: "Аякс" сотворил очередную громкую сенсацию
23:34
В Киеве произошло страшное ЧП с подростком
23:21
Путин со скандалом сменил посла в Беларуси
22:52
Скандал вокруг карты Украины в "Борисполе": появилось объяснение
22:52
Facebook получит абсолютно новый дизайн: фото и видео презентации
22:34
Появились подробности непубличного скандала Зеленского и Коломойского
22:21
Пьяный сотрудник СБУ сбил насмерть выпившего мужчину: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лига чемпионов: "Аякс" сотворил очередную громкую сенсацию

вторник, 30 апреля 2019, 23:50
переглянути новину українською
Фото: twitter.com/afcajax

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Аякс".

Единственный гол был забит на 15-й минуте. Хаким Зиеш классным пасом нашел в штрафной "Тоттенхэма" Донни ван де Бека, который вышел один на один и технично переиграл вратаря. Во втором тайме "Аякс" мог забить второй гол, но Давид Нерес из похожей позиции пробил в штангу.

Ответный матч состоится 8 мая в Амстердаме.

Напомним, что на предыдущих стадиях плей-офф "Аякс" также сотворил две громкие сенсации. Сначала голландцы прошли "Реал", а затем оказались сильнее "Ювентуса".

"Тоттенхэм" Англия – "Аякс" Нидерланды - 0:1 (0:1)

Гол: ван де Бек, 15

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 79), Вертонген (Сиссоко, 39), Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер (Фойт, 80), Льоренте.

"Аякс": Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене (Мазрауи, 65), Нерес, де Йонг.

Предупреждения: Тальяфико (30), Велтман (63).

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Новости

1 мая

00:27
В России назвали грозное имя идеального куратора для боевиков на Донбассе
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Аякс - 0-1 Хроника матча, видео гола

Барселона - Ливерпуль: онлайн трансляция

Львов - Динамо - 0:1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: