Легендарній футболист сделал трогательное заявление после перенесенного инфаркта: фото

Бывший голкипер "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс, ныне выступающий за "Порту", сделал первое заявление после перенесенного на тренировке команды инфаркта в среду, 1 мая.

"Здесь все под контролем, сильно испугался, но силы не покинули меня. Большое всем спасибо за оказанную поддержку и любовь", - написал Касильяс в Twitter.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño pic.twitter.com/i3TXsELUGD May 1, 2019

Напомним, на тренировке в среду 37-летний вратарь почувствовал недомогание. Медицинский штаб "Порту" принял решение переправить футболиста в больницу, где позже ему была сделана операция. В настоящее время здоровью Касильяса ничего не угрожает, однако карьеру игрока, по всей видимости, ему придется завершить.

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