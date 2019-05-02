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Месси покорилась новая футбольная вершина: опубликовано видео

четверг, 02 мая 2019, 09:56
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси установил невероятное достижение в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

31-летний нападающий, оформив во вчерашней игре дубль, забил свой 600-й гол за клуб. Примечательно, что первый результативный удар в составе каталонцев аргентинец нанес ровно 14 лет назад - 1 мая в игре с "Альбасете". С тех пор нынешний капитан "сине-гранатовых" сыграл за клуб 683 матча. Помимо прочих многочисленных рекордов, Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, что ответный матч "Ливерпуль" и "Барселона" проведут 7 мая на "Энфилде".

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики "Ливерпуля" устроили дебош в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов.

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