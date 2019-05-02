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Нокаут украинского чемпиона назван лучшим в мире в апреле: видео

четверг, 02 мая 2019, 10:55
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Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) был определен лучший нокаут в апреле 2019 года.

Об этом сообщает Twitter организации.

Почетная награда досталась украинскому чемпиону мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко (13-1, 10 КО), который в ночь с 12 на 13 апреля на арене в Stapeles Center в Лос-Анджелесе одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде над британцем Энтони Кроллой.

Напомним, нанося удар, который в итоге привел к нокауту, Ломаченко серьезно травмировал руку. Изначально речь велась даже о переломе. Из-за этого свой следующий бой украинский чемпион сможет провести не ранее, чем через шесть месяцев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион шокировал пользователей внешним видом.

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