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Пояс украинского чемпиона отдали россиянину: что стоит за этим решением

четверг, 02 мая 2019, 12:56
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Пояс чемпиона WBA Super в тяжелом весе, которым владел украинец Александр Усик, нашел нового владельца.

О этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

Новым обладателем пояса стал российский боксер Денис Лебедев.

Напомним, ранее Усик принял решение перейти в супертяжелый дивизион и отказаться от статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В связи с этим решением украинца все завоеванные им пояса после победы во Всемирной боксерской суперсерии стали вакантными.

Следующий бой Усик проведет 25 мая в Мэриленде (США) против камерунца Карлоса Такама. Он станет для украинца первым в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нокаут украинского чемпиона назван лучшим в мире в апреле.

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