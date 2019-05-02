Пояс украинского чемпиона отдали россиянину: что стоит за этим решением

Пояс чемпиона WBA Super в тяжелом весе, которым владел украинец Александр Усик, нашел нового владельца.

О этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

Новым обладателем пояса стал российский боксер Денис Лебедев.

Напомним, ранее Усик принял решение перейти в супертяжелый дивизион и отказаться от статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В связи с этим решением украинца все завоеванные им пояса после победы во Всемирной боксерской суперсерии стали вакантными.

Следующий бой Усик проведет 25 мая в Мэриленде (США) против камерунца Карлоса Такама. Он станет для украинца первым в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нокаут украинского чемпиона назван лучшим в мире в апреле.