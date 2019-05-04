Обидчик украинского боксера устроил скандал на дуэли взглядов перед чемпионским боем: опубликовано видео

Британский боксер Сауль Альварес и американец Дэниел Джейкобс (35-2, 29 КО) едва не подрались на дуэли взглядов, которая состоялась после взвешивания.

Потасовка началась после того, как Джейкобс попытался боднуть оппонента головой. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству присутствующих. Победу на весах одержал Альварес, который оказался тяжелее соперника на 227 граммов.

Бой Альварес - Джейкобс состоится сегодня, 4 мая, в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA, которыми владеет Альварес, а также чемпионский пояс по версии IBF, принадлежащий Джейкобсу.

Напомним, что в прошлом году Джейкобс завоевал свой титул чемпиона мира в бою с украинцем Сергеем Деревянченко, одержав победу по решению судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пояс украинского чемпиона отдали россиянину.