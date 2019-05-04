RU   UA   EN  

суббота, 4 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

4 мая

11:42
В Украине указали на созданную Путиным лазейку для масштабной войны на Донбассе
11:35
Кличко на благотворительном аукционе в США выставил лот с экскурсией по Киеву
11:27
Опубликованы фото прощания с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера под Марьинкой
11:05
Консультант демократов собирала "украинский" компромат на Трампа - СМИ
11:00
В Украине заработали новые правила на коммунальные услуги: что изменилось
10:59
Можно лепить снеговиков: появились фото и видео крупного града под Тернополем
10:55
Обидчик украинского боксера устроил скандал на дуэли взглядов перед чемпионским боем: опубликовано видео
10:40
Любимая Настечка: Потап трогательно обратился к Каменских в ее день рождения
10:26
На Донбассе погиб боец ВСУ с позывным "Славик": фото
10:15
Где смотреть онлайн Шахтер - Львов: расписание трансляций
10:10
На Волыни разгорелся скандал из-за смерти 24-летнего парня: фото и видео
10:10
Украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обидчик украинского боксера устроил скандал на дуэли взглядов перед чемпионским боем: опубликовано видео

суббота, 04 мая 2019, 10:55
переглянути новину українською

Британский боксер Сауль Альварес и американец Дэниел Джейкобс (35-2, 29 КО) едва не подрались на дуэли взглядов, которая состоялась после взвешивания.

Потасовка началась после того, как Джейкобс попытался боднуть оппонента головой. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству присутствующих. Победу на весах одержал Альварес, который оказался тяжелее соперника на 227 граммов.

Бой Альварес - Джейкобс состоится сегодня, 4 мая, в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA, которыми владеет Альварес, а также чемпионский пояс по версии IBF, принадлежащий Джейкобсу.

Напомним, что в прошлом году Джейкобс завоевал свой титул чемпиона мира в бою с украинцем Сергеем Деревянченко, одержав победу по решению судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пояс украинского чемпиона отдали россиянину.

Новости

4 мая

11:42
В Украине указали на созданную Путиным лазейку для масштабной войны на Донбассе
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Львов Онлайн трансляция матча

Динамо - Александрия Онлайн видео трансляция матча

Арсенал - Валенсия - 3-1 Хроника матча, видео голов

Барселона - Ливерпуль - 3-0: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: