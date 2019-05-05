1 из 5: украинки провально стартовали на теннисном супертурнире

Украинские теннисистки крайне неудачно стартовали на турнире в Мадриде.

В первом круге поражения потерпели сразу четверо из пяти наших соотечественниц.

Сначала вылетела первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая проиграла француженке Полин Парментье в двух партиях - 4:6, 6:7.

После нее поражение потерпела Даяна Ястремская, которая встречалась с чешкой Каролиной Плишковой - 7:5, 6:7, 3:6.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко уступила немке Анжелик Кербер - 3:6, 2:6.

Марта Костюк потерпела поражение от чешки Кристины Плишковой - 6:3, 3:6, 2:6.

Единственной из украинок, кому сопутствовала удача, оказалась Катерина Козлова, которая обыграла китаянку Чжан Шуай - 6:3, 6:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины сохранила свои позиции в мировом рейтинге.