Названа сумма гонорара Усика в дебютном бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) получит более одного миллиона долларов за бой против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Об этом сообщает Xsport.

Этот поединок станет дебютным для украинца в супертяжелом весе. Его соперник заработает за бой 800 тысяч долларов.

Напомним, что бой Усик - Такам состоится 25 мая в Оксон-Хилле, штат Мэриленд (США).

В данный момент 32-летний Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в первом тяжелом весе. Что касается 38-летнего Такама, то он ранее становился чемпионом мира по второстепенной версии WBF, а также был чемпионом Африки по версии WBO.

Ранее "Апостроф" публиковал фотографию Усика во время подготовки к бою с Такамом.