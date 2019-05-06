Суд над российскими футболистами: обвинение озвучило тюремные сроки

В Пресненском суды Москвы обвинение озвучило тюремные сроки для полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которые избили трех человек в прошлом году.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Прокурор Светлана Тарасова потребовала назначить наказание в виде лишения свободы для Кокорина на срок 1 год и 6 месяцев, а для Мамаева - 1 год и 5 месяцев.

Напомним, что 8 октября прошлого года компания, состоявшая из Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева, и их друга Александра Протасовицкого, устроила две драки в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Ранее "Апостроф" сообщил, что в сети появилось фото "жутких" травм Кокорина, полученных в СИЗО.