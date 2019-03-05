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В сети появилось фото "жутких" травм российского футболиста-дебошира, полученных в СИЗО

вторник, 05 марта 2019, 13:10

Стали известны подробности о травме ноги нападающего российского "Зенита" Александра Кокорина, который получил ожоги в СИЗО.

Как выяснилось, у форварда оказалась всего лишь пара царапин, которые обработали зеленкой, хотя ранее его адвокат сообщал об ожогах и нагноении. Об этом стало известно по результатам проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, другом Александром Протасовицким, а также полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым стали участниками двух потасовок, которые привели к травмам у трех человек. Сначала компания избила водителя Виталия Соловчука, после чего отправилась в кафе, где в результате их действий пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Последнему разбушевавшийся Кокорин нанес удар стулом по голове.

Кокорин и компания были заключены под стражу в СИЗО "Бутырка" сроком на два месяца. Затем срок продлевался еще дважды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кокорин назвал россиян стадом баранов.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Кокорин, Зенит

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