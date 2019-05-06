Украинский футболист попал в громкий скандал в европейском клубе

Украинский тренер венгерского клуба "Ференцварош" Сергей Ребров принял решение выгнать из команды футболиста сборной Украины Ивана Петряка.

Как сообщает местная пресса, причиной громкого скандала стало решение игрока перейти в стан главного соперника клуба - "МОЛ-ВиДи".

"Иван действительно переходит в "МОЛ-ВиДи". Для нас это неприемлемо. "МОЛ-ВиДи" предложил Петряк ужасную сумму денег, с которой мы не можем и не хотим конкурировать. К сожалению, для Ивана на первом месте оказались не договоренности, условия и болельщики, а финансы", - заявил спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хойнол.

Сам футболист пока инцидент не прокомментировал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в этом году команда Реброва стала чемпионом страны.