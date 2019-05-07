Бывший тренер Кличко сделал заявление по возвращению боксера в ринг

Джонатон Бэнкс, бывший тренер украинского чемпиона Владимира Кличко, высказался о возможном возвращении боксера в ринг.

Слова американского специалиста приводит Sport.ua.

"Кличко - деловой человек, и он не возобновит свою карьеру. Мы разговаривали с Владимиром перед тем, как он объявил об уходе из спорта. Он сказал мне, что уже сделал на ринге все. Я ему ответил, что решение остается только за ним, а я поддержу любой его шаг. У Кличко ушло много времени на то, чтобы все-таки решиться.

Владимир говорил, что не хочет быть парнем, который потом неожиданно объявит о своем возвращении, поэтому он заявил об уходе на пенсию в тот момент, когда был на 100% уверен в окончательности этого решения.

Долгие годы Владимир ассоциировался с элитным дивизионом, но при этом у него было много ненавистников. Теперь фанаты хотят, чтобы у хэвивейта снова появилось лицо и жаждут его возвращения", - сказал Бэнкс.

Напомним, в последний раз Кличко-младший выходил в ринг 29 апреля 2017 года. Тогда на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне он уступил местному боксеру Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

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