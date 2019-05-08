Ливерпуль - Барселона - 4-0: видео голов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Барселону" со счетом 4:0. Встреча состоялась в Англии на стадионе "Энфилд".

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Счет на 7-й минуте открыл нападающий "Ливерпуля" Ориги, добивший мяч в ворота после удара Хендерсона и сейва тер Штегена. В начале второго тайма Вейналдум сначала замкнул прострел Александера-Арнольда, а затем точно пробил головой после навеса Шакири. На 79-й минуте четвертый гол в ворота "Барселоны" отправил Ориги, точно пробивший после прострела с углового в исполнении Александера-Арнольда.

В первом матче "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0.

"Ливерпуль" - "Барселона" - 4:0 (1:0)

Голы: Ориги (7, 79), Вейналдум (54, 56)

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Ливерпуля" устроили адскую ночь игрокам "Барселоны" перед битвой в Лиге чемпионов.