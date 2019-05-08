Аякс - Тоттенхэм Хотспур: эксклюзивный прогноз эксперта

Известный спортивный журналист Артем Франков поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэм Хотспур", который состоится сегодня, 8 мая.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



"Камбэк лондонцев не очень вероятен, хотя ситуация очень похожа на противостояние "Ливерпуль" – "Барселона".

"Тоттенхэм" неудачно провел первый матч, испытывая при этом огромные кадровые трудности. Прежде всего, это отсутствие Кейна в нападении. Зато возвращается дисквалифицированный Сон – и это должно разнообразить и усилить действия "Тоттенхэма" в атаке. Посмотрим, сможет ли Сон стать героем команды.

Другой вопрос, что у "Тоттенхэма" нет Алиссона. Уго Льорис хоть и чемпион мира, но очень непредсказуемый вратарь, от которого не знаешь, чего ожидать – когда он будет выдавать шедевры, а когда и бабочек ловить на хуторе.

И в этом слабость "Тоттенхэма". Но я как нормальный болельщик скажу: после того, что произошло во вторник, я в среду верю во все, что угодно.

Другой вопрос – Маурисио Почеттино по харизме, по характеру, по умению увлечь за собой ни разу не Юрген Клопп. Даже Жозе Моуринью, говоря о матче на "Энфилде", сказал, что не хочет обсуждать тактику, потому что в таких матчах на первом месте нерв, а не тактика. И вот этот нерв принесли два фактора – великий "Энфилд" и Юрген Клопп, тренер, который неразрывно связан с супермотивацией, характером, силой воли и тем, что команда бежала до 95-й минуты, и бежала так, как она не бежала никогда в жизни.

Может ли так сыграть "Тоттенхэм"? На мой взгляд – нет. К шансам "Тоттенхэма" отыграться против "Аякса" я отношусь хуже, чем к шансам "Ливерпуля" отыграться против "Барселоны".

Но у меня чисто болельщицкое противоречие. Мне безумно симпатичен "Аякс" – хочется видеть эту команду в финале и даже с Кубком чемпионов, потому что она выступает против основополагающего принципа современного футбола (без больших денег ты ничего не сделаешь). "Аякс" опровергает этот омерзительный принцип, согласно которому везде властвуют не просто деньги, а большие деньги. С другой стороны, я большой поклонник английского футбола и мне было бы очень интересно увидеть английский финал, а еще лучше – два английских финала (в финале Лиги Европы могут встретиться "Челси" и "Арсенал") - сказал Франков.

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