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Ливерпуль - Барселона - 4-0: видеообзор

среда, 08 мая 2019, 06:05
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В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" разгромил испанскую "Барселону" со счетом 4:0 и вышел в финал. В первом матче "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона".

Победу англичанам принесли Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум, которые забили по два мяча.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕО ГОЛОВ

"Ливерпуль" Англия – "Барселона" Испания 4:0 (первый матч - 0:3)

Голы: Ориги (7, 79), Вейналдум (54, 56)

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Вейналдум, 46), Матип, ван Дейк, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Шакири (Старридж, 90), Милнер, Мане, Ориги (Гомес, 85).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо (Нелсон Семеду, 60), Ракитич (Малком, 80), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Суарес, Месси.

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