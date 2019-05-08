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Суд вынес громкое решение по футболистам сборной России, избившим людей

среда, 08 мая 2019, 16:19
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Пресненский суд Москвы вынес приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, которые избили трех человек.

Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцев колонии общего режима. Кокорин получил срок в 1 год и 6 месяцев.

Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, устроили две драки в центре Москвы. Сначала компания на стоянке избила водителя Виталия Соловчука, а затем направилась в кафе "Кофемания". Там они начали насмехаться над чиновником Денисом Паком, а затем Кокорин ударил его стулом по голове. В результате потасовки также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, который пытался помешать расправе футболистов на Паком.

Кирилл Кокорин наказан сроком в 1 год и 6 месяцев, Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Кокорина возникли проблемы со здоровьем в СИЗО.

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