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Челси - Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

пятница, 10 мая 2019, 11:21
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29 мая в финале Лиги Европы встретятся лондонские "Челси" и "Арсенал". Встреча пройдет в Баку на стадионе "Олимпийский".

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом финальной игры у букмекеров является "Челси". Победа "синих" оценивается коэффициентом в 1,68. Шансы на успех "Арсенала" несколько ниже - 2,18. Поставив на ничейный результат в этой встрече, можно заработать 330 гривен с поставленных 100.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы "Челси" прошел "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне (1:1, 1:1, по пенальти - 4:3). "Арсенал" по сумме двух матчей оказался сильнее "Валенсии" (3:1, 4:2).

Ранее "Апостроф" сообщал, что английские клубы установили рекорд еврокубков.

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