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Английские клубы установили рекорд еврокубков

пятница, 10 мая 2019, 01:10
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Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют четыре команды, которые представляют одну страну.

Ими стали английские клубы "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал".

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги чемпионов. Матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Арсенал" и "Челси" встретятся в финале Лиги Европы. Встреча пройдет 29 мая в Баку.

В полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Барселону", а "Тоттенхэм" по сумме двух встреч прошел "Аякс".

В полуфинале Лиги Европы "Арсенал" уверенно справился с "Валенсией", а "Челси" лишь в серии пенальти был сильнее "Айнтрахта".

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов.

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