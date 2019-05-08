Ломаченко сразится за еще один титул: назван соперник

Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил проведение чемпионского боя в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (22-2, 16 КО).

Об этом сообщает официальный Twitter WBC.

"Люк Кэмпбелл встретится с Василием Ломаченко за вакантный титул WBC в легком весе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 31-летний Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA и WBO. В данный момент украинец восстанавливается после травмы руки, которую он получил в бой с Энтони Кроллой. В ринг украинский боксер может вернуться в сентябре.

Что касается 31-летнего Кэмпбелла, то ранее он владел титулом чемпиона WBC International.

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