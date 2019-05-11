Бывшие наставники "Шахтера" и "Динамо" оказались в тройке самых титулованных тренеров в истории: фото

Авторитетный футбольный ресурс Goal.com представил десятку самых титулованных тренеров в истории.

Первое место в рейтинге досталось шотландцу сэру Алексу Фергюсону, который выиграл с "Абердином" и "Манчестер Юнайтед" 49 трофеев. Он с огромным отрывом опередил бывшего наставника "Шахтера" Мирчу Луческу, который со своими 32 трофеями стал вторым. Третье место в списке самых титулованных тренеров в истории занял легендарный украинец Валерий Лобановский (30 трофеев). Далее в рейтинге расположились Отммар Хитцфельд (28), Луис Фелипе Сколари (26), Джок Стейн (26), Жозе Моуринью (25), Хосеп Гвардиола (25), Джованни Трапаттони (23), Арсен Венгер (21).

Примечательно, что только Лобановский из этих тренеров выиграл все свои трофеи с одной командой - киевским "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист, который кричал "Слава Украине" в России, возглавил сборную Хорватии.