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Раздавят и сожгут: россияне плачут за ковром, опозорившим Путина на хоккее

воскресенье, 12 мая 2019, 11:14
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Падение президента России Владимира Путина во время выставочного хоккейного матча вызвало немалый ажиотаж в России. Несмотря на то, что российские СМИ эту новость вовсе не осветили, видео с опозорившимся президентом уже вовсю обсуждается россиянами в социальных сетях.

Вот само видео:

А вот самые интересные комментарии к нему:

Напомним, сам матч хоккейный матч завершился победой команды Путина со счетом 14:7. Президент РФ в этой встрече забросил 8-10 шайб. Ведущие СМИ России проинформировали о десяти шайбах своего лидера, в Кремле сообщили, что Путин забросил на одну шайбу меньше, а в "Ночной хоккейной лиги", которая и проводила эту игру, заявили, что глава государства забросил восемь шайб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что россияне высмеяли хоккейный матч с участием Путина.

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