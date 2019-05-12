Раздавят и сожгут: россияне плачут за ковром, опозорившим Путина на хоккее

Падение президента России Владимира Путина во время выставочного хоккейного матча вызвало немалый ажиотаж в России. Несмотря на то, что российские СМИ эту новость вовсе не осветили, видео с опозорившимся президентом уже вовсю обсуждается россиянами в социальных сетях.
Вот само видео:
А вот самые интересные комментарии к нему:
Ковёр сегодня раздавят трактором и сожгут.— Тотальный Оруэлл (@TotalOrwell) May 10, 2019
Дед снова сыграл в "Ночной лиге" и забросил 8 шайб (ранее говорилось о 10) Его команда выиграла со счетом 14:7. С каждым годом играет все лучше, в следующем, наверное все 14 забьет— Лентач (@oldLentach) May 11, 2019
Ну а с ковром, похоже, будет разбираться ФСО pic.twitter.com/9g5ygYZmEB
Ковёр об который упал Путин сейчас явился в суд по обвинению « в создание препятствия передвижения сонцеликому царю ».— dlya_chego (@ISagiev) May 11, 2019
Если суд признает ковёр виновным - его ждёт такая же учесть как «Мамаев стул » то есть уничтожение.
Вчера ты не прогибался перед западными лидерами, а сегодня на колени тебя ставит ковёр#путин— Дрянной Писака (@favsatell) May 11, 2019
Путин упал на лёд во время приветствия зрителей матча хоккейной лиги в Сочи— Alver (@Alla91748059) May 11, 2019
Судя по видеозаписи, опубликованной ABC News, президент запнулся о красный ковёр. Ковер уже признался в том, что он экстремист и поддерживает связь с Ходороковским? pic.twitter.com/IjLBlSTD0Z
на две вещи можно смотреть бесконечно:— osminkin (@osyayoyo) May 11, 2019
как российская лже-миллионерша Анна Сорокина поправляет прическу на суде и как Путин запнулся о ковер когда катился на коньках.
В стране, где суд постановляет уничтожить деревянный стул, которым футболист бил чиновника, судьба ковра, унизившего президента во время его «блистательной игры» в хоккей, представляется весьма незавидной.#Путин #ковер #оскорблениевласти pic.twitter.com/h5w3siRVyG— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) May 11, 2019
«Путин забросил больше всех шайб в хоккейном матче. А потом упал на льду, запнувшись о ковер»— Сталингулаг (@StalinGulag) May 11, 2019
Этими двумя предложениями можно описать всю новейшую историю России
Янукович и венок.— ушла на базу (@windrty) May 10, 2019
Путин и ковёр.
Говорят ковер, о который споткнулся путин, утопили, сожгли и переехали эскалатором.— Никита Никулин (@nnikulino) May 11, 2019
Источник ФСБ:В Сочи арестован работник ледового дворца спорта ,,Большой’’,который расстелил на льду ковёр,об который споткнулся и упал на карачки президент России В.В.Путин. pic.twitter.com/wThtqrcjXu— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) May 11, 2019
Напомним, сам матч хоккейный матч завершился победой команды Путина со счетом 14:7. Президент РФ в этой встрече забросил 8-10 шайб. Ведущие СМИ России проинформировали о десяти шайбах своего лидера, в Кремле сообщили, что Путин забросил на одну шайбу меньше, а в "Ночной хоккейной лиги", которая и проводила эту игру, заявили, что глава государства забросил восемь шайб.
Ранее "Апостроф" сообщал, что россияне высмеяли хоккейный матч с участием Путина.