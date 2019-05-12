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Путин дико оконфузился во время игры в хоккей: опубликовано видео

воскресенье, 12 мая 2019, 09:40
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На днях президент России Владимир Путин принял участие в выставочном хоккейном матче. Его команда обыграла соперников со счетом 14:7. Президент РФ в этой встрече забросил, по разным данным, от восьми до десяти шайб.

Однако для российского лидера не все в этот вечер было так гладко. После матча Путин и его команда решили проехать по льду круг почета. Президент отправился благодарить болельщиков первым. В это время на площадке уже начали стелить ковер для официальной части по завершению мероприятия. Путин, держа голову высоко вверх, этого не заметил и, наехав на ковер, упал перед многотысячной аудиторией на арене.

Стоит отметить, что ни одно из ведущих российских СМИ не опубликовало новость об инциденте. Сам конфуз президента был вырезан из видео с матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что россияне высмеяли хоккейный матч с участием Путина.

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