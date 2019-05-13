Украинки драматично упустили победу в финале Кубка мира по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала серебряные медали на этапе Кубка мира в Тунисе.

В первом раунде украинские спортсменки добились победы над представительницами Румынии со счетом 45:27. Далее украинок ждали более сложные поединки. Сначала наши соотечественницы одержали победу над Испанией - 45:43, а затем с преимуществом всего в один укол оказались сильнее француженок - 45:44.

В финале Украина встретилась с Италией. По ходу всего поединка шла упорнейшая борьба, которая завершилась победой итальянок со счетом 45:42.

Сборную Украины на турнире представляли Ольга Харлан, Елена Воронина, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская фехтовальщица остановилась в шаге от золотой медали на Кубке мира.