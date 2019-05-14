RU   UA   EN  

вторник, 14 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 мая

10:33
​В Украине выросло число миллионеров: названа цифра
10:22
Шахтер - Ингулец: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины
10:22
Скандал с инаугурацией: появилось пояснение от Зеленского и новое решение Рады
10:13
​Окружены с трех сторон: генерал указал на угрозу мощного удара россиян по Киеву
09:59
В Украине проходит масштабный конкурс военных ноу-хау: опубликован топ-15 изобретений
09:50
Все идет не по плану: у оккупантов новая проблема со строительством Керченского моста
09:43
Каменских ответила на слухи о свадьбе с Потапом
09:39
​В Киеве вспыхнул мощный пожар: опубликованы фото и видео с огромным столбом дыма
09:32
Где смотреть онлайн Шахтер - Ингулец: расписание трансляций
09:19
​Зверская расправа над 17-летним парнем под Львовом: видео с рассказом подозреваемого и свидетелей
09:05
​Доллар и евро снижаются: актуальный курс от НБУ
08:39
​В Украине презентовали новейшую бронемашину для ВСУ: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Шахтер - Ингулец: расписание трансляций

вторник, 14 мая 2019, 09:32
переглянути новину українською

15 мая в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и представитель Первой лиги - ФК "Ингулец".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Ингулец".

Начало игры в 21:00.

Прямая трансляция финального матча Кубка Украины пройдет на телеканалах "Украина" и "Футбол 2".

"Шахтер" будет отстаивать статус обладателя трофея, в то время как скромный "Ингулец", представляющий село Петрово Кировоградской области, впервые в истории получил право сыграть в финале национального кубка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 28-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Александрию", и воспользовавшись осечкой киевского "Динамо" с "Зарей", увеличил отрыв от преследователя до 11 очков.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 1-1: Видео голов

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Челси - Айнтрахт - 5-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: