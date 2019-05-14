Где смотреть онлайн Шахтер - Ингулец: расписание трансляций

15 мая в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и представитель Первой лиги - ФК "Ингулец".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Ингулец".

Начало игры в 21:00.

Прямая трансляция финального матча Кубка Украины пройдет на телеканалах "Украина" и "Футбол 2".

"Шахтер" будет отстаивать статус обладателя трофея, в то время как скромный "Ингулец", представляющий село Петрово Кировоградской области, впервые в истории получил право сыграть в финале национального кубка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 28-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Александрию", и воспользовавшись осечкой киевского "Динамо" с "Зарей", увеличил отрыв от преследователя до 11 очков.