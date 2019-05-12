"Шахтер" почти чемпион: результаты всех матчей 28-го тура чемпионата Украины

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" обыграл "Александрию", и воспользовавшись осечкой киевского "Динамо" с "Зарей", увеличил отрыв от преследователя до 11 очков.
Таким образом, донецкому клубу, чтобы стать чемпионом достаточно набрать два очка в оставшихся четырех матчах Премьер-лиги. Следующий матч "Шахтер" проведет 19 мая на выезде с "Зарей".
"Шахтер" - "Александрия" - 2:1 (1:1)
Голы: Хочолава (4), Мораес (60) - Банада (32)
"Динамо" - "Заря" - 1:1 (1:0)
Голы: Русин (11) - Силас (90+2)
"Мариуполь" - "Львов" - 2:0 (0:0)
Голы: Пихаленок (14), Зубков (90+2)
"Арсенал" - "Черноморец" - 3:3 (0:1)
Голы: Вакуленко (57, с пенальти, 77), Ковпак (88) - Вильхамссон (10, с пенальти), Семенив (62), Бабенко (90+1, с пенальти)
"Десна" - "Олимпик" - 2:1 (1:0)
Голы: Фаворов (15), Филиппов (48) - Дье (51)
"Ворскла" - "Карпаты" - 1:1 (1:0)
Голы: Ребенок (15) - Дебелко (88)
Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Динамо" назван лучшим игроком УПЛ в апреле.