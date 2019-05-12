RU   UA   EN  

воскресенье, 12 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 мая

21:49
​Путин-школьник: в сети появилось видео с виноватым лидером Кремля
21:34
"Шахтер" почти чемпион: результаты всех матчей 28-го тура чемпионата Украины
21:14
​Дома уйдут под воду: эколог предупредила Украину об угрозе глобального потопа
21:10
Великобритания - Канада: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
20:32
​Дешевый шоубиз: в Украине рассказали, как Зеленский хакнул демократию
20:01
Лидер "Динамо" получил тяжелую травму и находится в палате интенсивной терапии: подробности
19:59
​Современные технологии и фруктовый сад: какой будет новая крыша Нотр-Дама
19:29
​Семь районов Киева оставят без горячей воды: адреса и сроки
19:28
Усик сделал громкое заявление о своей травме
18:58
​Авто в смятку: появились фото страшной аварии возле ТЦ в Киеве
18:43
"Манчестер Сити" завоевал титул чемпиона Англии
18:35
Порошенко наградил скандального экс-регионала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Шахтер" почти чемпион: результаты всех матчей 28-го тура чемпионата Украины

воскресенье, 12 мая 2019, 21:34
переглянути новину українською

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" обыграл "Александрию", и воспользовавшись осечкой киевского "Динамо" с "Зарей", увеличил отрыв от преследователя до 11 очков.

Таким образом, донецкому клубу, чтобы стать чемпионом достаточно набрать два очка в оставшихся четырех матчах Премьер-лиги. Следующий матч "Шахтер" проведет 19 мая на выезде с "Зарей".

"Шахтер" - "Александрия" - 2:1 (1:1)

Голы: Хочолава (4), Мораес (60) - Банада (32)

"Динамо" - "Заря" - 1:1 (1:0)

Голы: Русин (11) - Силас (90+2)

"Мариуполь" - "Львов" - 2:0 (0:0)

Голы: Пихаленок (14), Зубков (90+2)

"Арсенал" - "Черноморец" - 3:3 (0:1)

Голы: Вакуленко (57, с пенальти, 77), Ковпак (88) - Вильхамссон (10, с пенальти), Семенив (62), Бабенко (90+1, с пенальти)

"Десна" - "Олимпик" - 2:1 (1:0)

Голы: Фаворов (15), Филиппов (48) - Дье (51)

"Ворскла" - "Карпаты" - 1:1 (1:0)

Голы: Ребенок (15) - Дебелко (88)

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Динамо" назван лучшим игроком УПЛ в апреле.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 1-1: Видео голов

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Челси - Айнтрахт - 5-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: