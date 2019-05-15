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Шахтер повторил уникальное достижение Динамо в Украине

среда, 15 мая 2019, 23:41
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Донецкий "Шахтер" в очередной раз выиграл Кубок Украины, обыграв в финале ФК "Ингулец" из Кировоградской области (4:0), и догнал киевское "Динамо" по число трофеев в истории независимой Украины.

Сейчас оба клуба завоевали по 33 трофея.

Киевляне 15 раз становились чемпионами Украины (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016 годы) и 11 раз обладателями Кубка (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015). Еще 7 раз киевляне выигрывали Суперкубок Украины (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018).

"Шахтер" же 11 раз становился чемпионом Украины (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018) 13 раз обладателем Кубка (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018) и 8 раз - обладателем Суперкубка (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017).

Уже в этом сезоне "горняки" могут обогнать киевлян. В чемпионате "Шахтер" от чемпионства отделяет лишь одна победа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира принял неожиданное решение по своей карьере.

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